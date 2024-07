L'attentatore è il 20enne Thomas Matthew Crooks

Spari contro Donald Trump durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania: il tycoon è stato colpito all’orecchio destro, è apparso sanguinante mentre alzava il pugno prima che la sicurezza lo portasse via. Un partecipante all’incontro elettorale ha perso la vita, due i feriti. L’attentatore, che ha sparato da un tetto adiacente al luogo dove si teneva il comizio è stato ucciso dal Secret Service. Secondo i media americani si trattava di Thomas Matthew Crooks, in un 20enne della Pennsylvania. Accanto al suo corpo le forze dell’ordine hanno recuperato un fucile semi automatico di tipo AR-15 che si ritiene sia stato usato dal presunto attentatore. Trump, condotto in ospedale, è già stato dimesso.

