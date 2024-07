Il presidente degli Stati Uniti ha espresso le "più sentite condoglianze alla famiglia della vittima uccisa"

Il giorno seguente all’attentato subito da Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, Joe Biden ha indetto una conferenza stampa direttamente della Casa Bianca. Il presidente americano ha annunciato che “un discorso alla nazione stasera” in cui parlerà “più diffusamente dallo Studio Ovale“. Il presidente Usa parlerà alle 20 ora di Washington, le 2 di notte in Italia.

Biden: “Avuto breve ma piacevole conversazione con Trump”

“Ieri sera ho parlato con Donald Trump. Sono sinceramente grato che stia bene e si stia riprendendo. Abbiamo avuto una breve ma piacevole conversazione“, ha detto Joe Biden. “In America non c’è posto per questo tipo di violenza, o per qualsiasi altra violenza”, ha proseguito Biden, che ha poi espresso le “più sentite condoglianze alla famiglia della vittima uccisa”. “Un attentato è contrario a tutto ciò che rappresentiamo come nazione. Tutto. Non è ciò che siamo come nazione. Non è l’America. E non possiamo permettere che questo accada”.

“Donald Trump, in quanto ex presidente e candidato del Partito Repubblicano, ha già ricevuto un aumento delle misure di sicurezza“, ha dichiarato Biden, che ha aggiunto di aver dato ordine al Secret Service di rivedere tutte le misure di sicurezza per la Convention nazionale repubblicana che inizierà domani a Milwaukee. “Dobbiamo unirci come una sola nazione“, il messaggio conclusivo lanciato durante la conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata