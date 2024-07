Circa 2,6 milioni di persone senza corrente elettrica

Sono almeno otto i morti, sette in Texas e uno in Louisiana, dopo il passaggio dell’uragano Beryl sul sud est degli Stati Uniti Lunedì sera circa 2,6 milioni di persone in Texas sono rimaste senza corrente elettrica. La tempesta ha causato inondazioni e ha sradicato alberi.

