Sventolato dai sostenitori anche un vessillo della Palestina

I sostenitori di Jean-Luc Mélenchon cantano la Marsigliese in Place Stalingrad a Parigi dopo la vittoria a sorpresa della sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP) alle elezioni legislative in Francia del 7 luglio, in cui l’estrema destra del Rassemblement National, prevista in testa per numero di seggi, è invece risultata terza. Sventolato dai sostenitori in piazza anche un grosso vessillo della Palestina, come si vede dal video pubblicato dall’account X di Le France Insoumise, il partito di Mélenchon facente parte del NFP.

