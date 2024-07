Il Rassemblement National intende anche ostacolare la proposta di Macron di mandare istruttori francesi sul suolo ucraino

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha affermato che se il suo partito vincerà le elezioni di domani, il nuovo premier, che nel caso sarebbe Jordan Bardella, impedirà a Kiev di utilizzare le armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire i territori all’interno della Russia e che ostacolerà la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di mandare istruttori francesi sul suolo ucraino.

“Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non ci saranno truppe in Ucraina“, “il premier ha l’ultima parola”, ha detto Le Pen in un’intervista a Cnn.

