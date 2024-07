Domenica il secondo turno delle elezioni legislative

I servizi segreti francesi si aspettano a partire da domenica sera, dopo il secondo turno delle elezioni legislative, un “indurimento” da parte dei “movimenti estremisti qualunque sia il risultato, sia che si tratti di esultare per la vittoria di uno schieramento o di denunciare la vittoria dell’altro schieramento”. È quanto afferma una fonte della polizia a Le Figaro. “Nei quartieri cosiddetti sensibili, in caso di vittoria del Rassemblement National (RN), si ritiene che gli attacchi della polizia siano molto probabili, con il rischio che questi incidenti si trasformino in violenza urbana in alcuni settori”, ha aggiunto la fonte. I servizi temono “assembramenti spontanei a partire dalla domenica sera, con il rischio di tensioni tra gruppi antagonisti” .

