Il premier laburista partecipa al primo Gabinetto a Downing Street

(LaPresse) – Il nuovo Primo Ministro britannico Keir Starmer ha partecipato al suo primo Gabinetto per la prima volta a Downing Street. Starmer ha detto ai ministri che è stato “l’onore della sua vita” ricevere da Re Carlo III la richiesta di formare un governo, venerdì dopo la vittoria elettorale del Partito Laburista. “Abbiamo un’enorme quantità di lavoro da fare”, ha detto Starmer dopo aver dato il benvenuto ai ministri. Il leader laburista ha poi dichiarato di voler eliminare la controversa politica conservatrice di deportare i richiedenti asilo in Ruanda: “Il piano Ruanda era morto e sepolto prima di iniziare. Non è mai stato un deterrente. Guardate i numeri che sono arrivati nei primi sei mesi e poco più di quest’anno. Sono numeri da record”.

