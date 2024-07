Così il neo primo ministro nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla prima riunione di gabinetto

Il nuovo primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che sta eliminando il controverso piano dell’ex primo ministro conservatore Rishi Sunak per deportare i richiedenti asilo in Ruanda. “Il programma per il Ruanda era morto e sepolto ancora prima di iniziare“, ha detto Starmer nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla prima riunione di gabinetto. “Non ha mai agito come deterrente. È quasi il contrario”, ha aggiunto.

Starmer a prima riunione gabinetto: “C’è molto lavoro da fare”

Starmer ha tenuto oggi la prima riunione di gabinetto mentre il suo nuovo governo affronta l’enorme sfida di risolvere un cumulo di problemi interni e di conquistare un’opinione pubblica stanca di anni di austerità, caos politico e un’economia malconcia. Il leader laburista ha dato il benvenuto ai nuovi ministri intorno al tavolo al numero 10 di Downing St., affermando che è stato l’onore della sua vita essere invitato da Re Carlo III a formare un governo. “Abbiamo un’enorme quantità di lavoro da fare, quindi ora andiamo avanti con il nostro lavoro”, ha affermato. Il partito laburista di Starmer ha inferto il più grande colpo ai conservatori nei loro due secoli di storia con una vittoria schiacciante alle elezioni di giovedì

Starmer: “Sostegno incrollabile a Nato e Ucraina”

Il nuovo premier britannico Keir Starmer, nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla prima riunione di gabinetto, ha affermato il sostegno “incrollabile” del suo governo alla Nato e ha ribadito il “supporto” all’Ucraina. Starmer ha aggiunto che parteciperà la prossima settimana al vertice della Nato a Washington.

Starmer: “Crescita economica è missione numero uno”

Il nuovo premier britannico Keir Starmer, nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla prima riunione di gabinetto, ha sottolineato l’importanza di lavorare per la crescita economica definendola come “la missione numero uno di un governo laburista“. Il leader ha affermato che il governo ha discusso di come “guidare la crescita” e di “assicurarsi che tale crescita sia ovunque in tutto il Paese”.

