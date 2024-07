Immagini di repertorio

Secondo le autorità locali dell'Uttar Pradesh ilnumero delle vittime potrebbe aumentare

Almeno 60 persone sono morte e oltre 150 sono state ricoverate in ospedale in India per la calca verificatasi durante un evento religioso nel nord del Paese. Lo riferiscono le autorità locali. E’ successo in un villaggio del distretto di Hathras, nello Stato dell’Uttar Pradesh.

I media locali hanno fatto sapere che la calca si è creata mentre i partecipanti si affrettavano ad andarsene dopo un incontro con un leader religioso di nome Bhole Baba. Secondo le prime notizie, oltre 15mila persone si erano riunite per l’evento, che aveva il permesso di ospitarne circa 5mila. Una sopravvissuta, Jyoti, ha raccontato ai media locali: “Tutti avevano fretta di andarsene… Non c’era via d’uscita e le persone cadevano l’una sull’altra”.

