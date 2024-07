Il partito spagnolo lascia il gruppo di cui fa parte anche Fratelli d'Italia. Salvini: "Bene, cresce il fronte del cambiamento"

Il presidente di Vox Santiago Abascal ha annunciato l’adesione del suo partito alla nuova piattaforma politica ‘Patrioti per l’Europa’, lanciata dal premier ungherese Viktor Orban, lasciando così il gruppo dei Conservatori e riformisti di cui finora ha fatto parte insieme a Fratelli d’Italia. La piattaforma, riferisce Vox, “riunirà una gran maggioranza di partiti che stanno guidando l’alternativa a popolari, socialisti ed estrema sinistra a Bruxelles”. Il partito iberico ha rimarcato che da anni “lavora senza sosta per l’unità e la collaborazione delle forze dei patrioti”.

Vox ha affermato di essere “cosciente del messaggio che milioni di europei hanno trasmesso alle elezioni in cui hanno votato con forza per un’alternativa alle politiche di Bruxelles degli ultimi anni”. “Davanti a questa situazione, le forze patriottiche che hanno aumentato la loro presenza al Parlamento europeo hanno un’opportunità storica per adempiere al mandato degli elettori, in un grande gruppo che si erga come alternativa alla coalizione di popolari, socialisti ed estrema sinistra. Una coalizione che ha avuto conseguenze specialmente devastanti per gli spagnoli in ambiti come la sicurezza, la libertà, la campagna e la sua economia, l’energia e il controllo sovrano delle decisioni che riguardano il nostro paese”, ha affermato il partito di Abascal sottolineando che il “nuovo gruppo di patrioti per l’Europa risponde a questa nuova realtà, al messaggio di quegli europei che esigono un cambio di rotta radicale e urgente dell’Ue”.

Vox ha rimarcato poi che “da molti anni lavora senza sosta per l’unità e la collaborazione delle forze patriottiche che alle scorse elezioni europee di giugno hanno ottenuto un grande crescita in tutti i Paesi dell’Ue”, ricordando di aver puntato su questa alleanza già durante i primi eventi della sua kermesse ‘Viva’ nel 2021 e 2022 e menzionando poi il Vertice di Madrid in cui Abascal ha riunito “i leader patrioti più importanti dell’Europa”.

“Il passato maggio Abascal alla convention Viva 24, ha confermato il suo lavoro per questa alleanza contando con la presenza di leader importanti e di successo come Giorgia Meloni, Marine Le Pen e Viktor Orban. “Con questa pietra miliare si confermava il ruolo di aggregatore di Vox per i partiti dentro e fuori dall’Europa che difendono la sovranità delle nazioni, la sicurezza nelle strade, e le frontiere sicure, la prosperità economica e sociale, la famiglia e le vere radici dell’Europa e dell’Occidente”. Il partito spagnolo ha poi ringraziato il gruppo Ecr di cui finora ha fatto parte Fratelli d’Italia e il partito Diritto e Giustizia della Polonia.

Lega: “Bene adesione Vox a Patrioti, cresce fronte cambiamento”

“L’adesione degli spagnoli di Vox è un segnale importantissimo“. Lo sottolinea la Lega in una nota, commentando l’annunciata adesione al nuovo gruppo dei ‘Patrioti per l’Europa’. “Cresce il fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no alla von der Leyen e ai socialisti”, conclude il partito di Matteo Salvini.

