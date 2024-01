Le congratulazioni di Meloni: "Rielezione meritata, le sfide che ci attendono richiedono la sua leadership"

Santiago Abascal è stato confermato come presidente di Vox per i prossimi quattro anni. Il 47enne di Bilbao – ha detto la presidente del Comitato elettorale del partito spagnolo, Gema Herrero – è stato l’unico a presentare la candidatura per la leadership e a incassare le firme necessarie per presentarsi. Dato che era l’unico in corsa, come previsto dallo statuto, non si è tenuta una votazione.

Abascal è stato acclamato dai presenti riuniti all’Hotel Madrid Marriott Auditorium, che lo hanno applaudito gridando “presidente” e “viva la Spagna”. Durante l’assemblea è stata annunciata la composizione del nuovo Comitato esecutivo nazionale, con Ignacio Garriga che è stato confermato alla carica di segretario generale e ha assunto quella di unico vicepresidente. Nella squadra figurano anche l’eurodeputato Jorge Buxadé, la portavoce del partito al Congresso Pepa Millan e l’ex segretario generale Javier Ortega Smith.

Le congratulazioni di Meloni

Giorgia Meloni si è congratulata con il leader di Vox. La premier ha mandato un videomessaggio che è stato trasmesso durante l’atto pubblico di rielezione del politico della destra iberica. E’ stata “meritata”, ha detto la presidente del Consiglio, affermando che le “sfide che ci aspettano” richiedono la “leadership” di Abascal. “Sono sicura che il Congresso” sarà un “momento importante per rilanciare Vox” in vista delle “elezioni europee”, un “appuntamento importante” per far sì che ci sia un “cambio di passo” nell’Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata