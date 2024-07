Il leader laburista Keir Starmer, se le previsioni sono esatte, diventerà primo ministro

I risultati delle elezioni generali in Regno Unito. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Exit poll: vittoria schiacciante Labour: 410 seggi

È una vittoria schiacciante quella del partito laburista alle elezioni generali in Regno Unito secondo il primo exit poll diffuso alla chiusura delle urne da Bbc, ITV e Sky News. Se le previsioni sono esatte, il leader Labour Keir Starmer diventerà primo ministro con una solida maggioranza di 410 deputati laburisti. Appena meno del totale che Tony Blair ottenne nel 1997, sottolinea la Bbc. I conservatori dovrebbero scendere a 131 deputati, il numero più basso della loro storia, mentre il terzo posto è pronosticato per i liberaldemocratici con 61 deputati. Sempre secondo gli exit poll, il Partito Nazionale Scozzese (Snp) vedrà il suo numero di deputati scendere a 10 e Reform UK di Nigel Farage dovrebbe ottenere 13 deputati. Il Partito Verde d’Inghilterra e Galles dovrebbe raddoppiare il suo numero di deputati, passando a 2, mentre Plaid Cymru dovrebbe ottenere quattro deputati. Bbc spiega che l’exit poll si basa sui dati degli elettori di circa 130 seggi in Inghilterra, Scozia e Galles. Il sondaggio non copre l’Irlanda del Nord. Nelle ultime 5 elezioni generali, l’exit poll è stato preciso con un range compreso tra 1,5 e 7,5 seggi.

