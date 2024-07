La Casa Bianca: "Il presidente non ha demenza senile o Alzheimer"

Continua negli Stati Uniti il dibattito sull’età di Joe Biden e sull’opportunità che l’attuale presidente, 81 anni, continui il suo tentativo di ottenere un secondo mandato alla Casa Bianca nelle elezioni presidenziali di novembre. Le preoccupazioni dei dem a riguardo sono aumentate dopo il primo dibattito di Biden contro Donald Trump della scorsa settimana, in cui il presidente è apparso confuso ed esitante. Oggi Biden, intento a proseguire la sua corsa e senza alcuna intenzione di ritirarsi, parla del confronto con Trump come un incidente di percorso e attribuisce la sua scarsa prestazione al fatto di aver viaggiato molto in giro per il mondo nei giorni precedenti. Durante una raccolta fondi tenutasi nell’elegante sobborgo di McLean, in Virginia, Biden ha spiegato che “non è stato molto intelligente” aver “viaggiato in giro per il mondo un paio di volte” prima del dibattito. “Ho deciso di viaggiare in giro per il mondo un paio di volte… poco prima del dibattito… non ho ascoltato il mio staff… e poi mi sono quasi addormentato sul palco“, ha detto il presidente che ha aggiunto: “Non è una scusa, ma una spiegazione“.

Casa Bianca: “Biden non ha demenza senile o Alzheimer”

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha intanto escluso che Biden sia affetto da demenza senile, Alzheimer o altre malattie degenerative legate all’età. Ha risposto alla domanda di un giornalista a riguardo con un semplice “No”, aggiungendo che “non è necessario” che Biden si sottoponga a un test cognitivo per accertarne le capacità mentali.

Deputato dem chiede a Biden di ritirarsi, il primo a uscire allo scoperto

Tutto questo dopo che un deputato democratico della Camera, il texano Lloyd Doggett, è stato il primo all’interno del partito di Biden a chiedere ai Democratici di esortare pubblicamente il presidente a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. Doggett, che siede alla Camera dal 1995, in una dichiarazione afferma di avere sperato che il dibattito con Trump avrebbe “fornito una spinta” ai sondaggi di Biden. Ma questo non è avvenuto e, “invece di rassicurare gli elettori, il presidente non è riuscito in maniera efficace a difendere i suoi tanti successi e a smascherare le tante bugie di Trump”. Dogget ricorda di rappresentare “il cuore del distretto che un tempo fu di Lyndon Johnson“, che “in circostanze molto diverse prese la dolorosa decisione di ritirarsi. Il presidente Biden dovrebbe fare lo stesso”.

