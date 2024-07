Il presidente, che si è riunito con la moglie, i figli e i nipoti a Camp David, avrebbe sollecitato i suoi consiglieri su come procedere

La famiglia del presidente Joe Biden, secondo quanto riporta il New York Times, lo sta esortando a restare in corsa per le presidenziali e a continuare a combattere nonostante il disastroso andamento del dibattito della scorsa settimana, anche se alcuni membri del suo clan hanno espresso in privato esasperazione per come è stato preparato all’evento da parte del suo staff.

Biden, che si è riunito con la moglie, i figli e i nipoti a Camp David, ha sollecitato i suoi consiglieri su come procedere, e il suo staff ha discusso se dovesse tenere una conferenza stampa o sostenere interviste per difendersi e cambiare la narrazione, ma nulla è stato ancora deciso.

