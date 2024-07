Comizio in Galles del leader del Labour alla vigilia della tornata elettorale

Il leader del partito laburista Keir Starmer invita a votare Labour in un comizio a Whitland, in Galles, alla viglia delle elezioni generali di giovedì. “Che opportunità enorme abbiamo, dobbiamo andare là fuori ogni minuto, ogni ora tra oggi e domani fino alle 10. Lottate per ogni voto. Questa è un‘opportunità incredibile per il cambiamento in tutto il Regno Unito e una doppia opportunità qui in Galles da sfruttare per ogni persona e ogni famiglia. Andiamo là fuori. Facciamolo con il sorriso, con positività e con i nostri argomenti di fronte al paese, sperando in una vittoria domani”, ha detto Starmer.

