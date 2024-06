Anche un disperso in Canton Ticino in seguito a una frana

Il nubifragio che nella serata di sabato ha colpito Piemonte e Val d’Aosta causando frane ed esondazioni e costringendo diverse famiglie all’evacuazione si è trasformato in tragedia in Svizzera e Francia, dove almeno cinque persone hanno perso la vita in conseguenza del maltempo.

Francia: albero cade su auto, 3 morti e un ferito grave

Nel dipartimento dell’Aube nella regione del Grand Est, in Francia, un albero è caduto a causa del maltempo centrando una vettura: gravissimo il bilancio, di 3 vittime e un quarto ferito gravissimo, come ha spiegato il sindaco di Rosnay-l’hôpital, Brice Martin, a France 3. Il vicesindaco della cittadina è stato testimone della tragedia: secondo la ricostruzione che ha dato il primo cittadino all’emittente francese, “gli automobilisti si sono fermati davanti a casa sua” alla ricerca di un riparo, ma “il castagno si è spezzato a cinque metri di altezza per la forza del vento, cadendo sull’auto con violenza”. Per il dipartimento dell’Aube, come per altri 34, Météo-France aveva emesso allerta arancione per il maltempo.

Frana in Canton Ticino, 2 morti e un disperso

È di due morti e un disperso il bilancio di una frana che si è registrata a Fontana, in Val Bavona (territorio del Comune di Cevio) in Canton Ticino, Svizzera. Due corpi sono stati ritrovati dalla polizia cantonale, come spiega Rsi, mentre sono in corso le ricerche di un terzo disperso. Al momento ci sarebbero 300 persone bloccate a Peccia, dove si sarebbe dovuto tenere un torneo di calcio. Danni anche lungo il fiume in bassa Valmaggia e nel Locarnese dove sabato per ore è saltata l’elettricità.

