Frane e smottamenti in particolare nelle province del Verbano e di Torino

Un potente nubifragio ha colpito l’area settentrionale del Piemonte nella serata di sabato, provocando frane, esondazioni e smottamenti e costringendo all’evacuazione alcune famiglie. Colpite in particolare le province del Verbano e di Torino. A Locana (To), comunicano i Vigili del Fuoco, sono state trasferite in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante a causa di una frana. A Mathi, sempre in provincia di Torino, sono state evacuate in via precauzionale due famiglie residenti in abitazioni minacciate dall’esondazione del fiume Stura di Lanzo. Da segnalare poi un intervento dei vigili del fuoco di Torino tra Montanaro e San Benigno Canavese per il salvataggio di due adulti e di una neonata di 3 mesi bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del torrente Orco. A Noasca (To) esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra sono al lavoro per liberare da frane la strada che porta a Ceresole Reale. Nell’alto Verbano, a Macugnaga, per l’esondazione in più punti del torrente Anza, squadre hanno operato per evacuare e portare in zona sicura diverse persone.

A Noasca 149 mm di pioggia, virali le immagini della cascata

Stanno facendo il giro del web le immagini della cascata di Noasca, perla della Valle Orco e del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel Torinese. Sabato sono stati registrati 149 mm di pioggia caduti in poche ore, in particolare tra le 19 e le 20: impressionanti le immagini della cascata che sembra esplodere sopra l’abitato. In questo momento, secondo quanto apprende LaPresse da persone sul posto, la situazione è sotto controllo anche se sono in corso delle verifiche per alcune frane registrate sui versanti. Il livello dell’acqua del torrente è ora sceso ed è tenuto sotto controllo.

Sindaco Noasca: “Temevo di rivivere alluvione del 2000”

“La situazione adesso è in miglioramento, perché non piove più dall’una della notte scorsa. Ma fino alle 7 di ieri sera temevo di vivere di nuovo l’alluvione del 2000“, ha detto a LaPresse il sindaco di Noasca, Domenico Aimonino. “Siamo stati fortunati a non avere avuto vittime – ha detto Aimonino -, ma registriamo ingenti danni sulle scogliere della cascata dove si sono registrate 4 frane”. Il primo cittadino di Noasca ha poi raccontato come sabato sera siano state evacuate 35 persone che si trovavano in un ristorante, consentendo loro il rientro in abitazione, mentre altre 10, che si trovavano in un altro locale e non erano in condizione di ritornare nelle loro case, sono state ospitate nell’hotel La Cascata. “Sono già arrivati i funzionari della Regione Piemonte per effettuare il sopralluogo – osserva Aimonino -. Ho sentito il presidente della Regione Alberto Cirio al quale ho riferito qual è la situazione, e lui mi ha detto che chiederà lo stato di calamità“.

Disagi anche in Val d’Aosta, esondata Dora Baltea

Disagi anche in Valle d’Aosta, dove la statale 26 è chiusa al traffico a causa dell’esondazione del fiume Dora Baltea, all’altezza tra i km 50,600 e 56 a Bard.

