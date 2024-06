Il dibattito si accende sul tema dei veterani

Il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump hanno tenuto un dibattito controverso e aspo ad Atlanta davanti alle telecamere della CNN. Biden – il cui figlio defunto, Beau, ha prestato servizio in Iraq – ha avuto uno dei suoi momenti più forti quando ha attaccato i commenti di Trump, riportati nel 2018, secondo cui si era rifiutato di visitare un cimitero militare americano in Francia perché i veterani sepolti lì erano “stupidi” e “perdenti”. Biden ha inquadrato Trump come un comandante in capo che denigra i veterani. “Mio figlio non era un perdente, non era un idiota”, ha detto Biden. “Sei tu il cretino. Tu sei il perdente”. Trump ha risposto che la pubblicazione che inizialmente riportava questi commenti, The Atlantic, “era una rivista di terza categoria” e aveva inventato le virgolette. Ma a indebolire la replica di Trump c’è il fatto che il suo ex capo dello staff, John Kelly, ha confermato quelle osservazioni private in una dichiarazione lo scorso autunno.

