Un incendio è scoppiato in cima a un edificio che ospita il ministero delle Finanze danese, a Copenaghen. Il palazzo è stato evacuato e non sono stati registrati feriti. Ancora non si conoscono le cause del rogo, l’ultimo di una serie che di recente ha interessato la capitale della Danimarca.

