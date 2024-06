Un funzionario del Cairo ha dichiarato che più della metà delle vittime proveniva dall'Egitto

Oltre mille persone sono morte durante il tradizionale pellegrinaggio islamico a La Mecca, in Arabia Saudita. I fedeli hanno dovuto affrontare temperature estremamente elevate in occasione dell’Hajj, richiesto a ogni musulmano almeno una volta nella vita. Un funzionario del Cairo ha dichiarato che più della metà delle vittime proveniva dall’Egitto mentre Riyad non ha ancora commentato quanto accaduto.

