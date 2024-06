Temperature estremamente elevate. Secondo due funzionari del Cairo più della metà delle vittime provenivano dall'Egitto

Più di 1.300 persone sono morte durante il pellegrinaggio annuale verso La Mecca di quest’anno in Arabia Saudita, mentre i fedeli hanno dovuto affrontare temperature estremamente elevate nei luoghi santi islamici nel regno del deserto. Lo hanno fatto sapere le autorità. Secondo due funzionari del Cairo, più della metà delle vittime provenivano dall’Egitto, che ha revocato le licenze a 16 agenzie di viaggio che aiutavano i pellegrini non autorizzati a viaggiare in Arabia. Riyad non ha commentato le morti durante il pellegrinaggio, che è richiesto a ogni musulmano una volta nella vita.

Il governo egiziano ha annunciato la morte di 31 pellegrini autorizzati a causa di malattie croniche durante l’Hajj di quest’anno, ma non ha fornito un conteggio ufficiale per gli altri pellegrini. Tuttavia, un funzionario dell’esecutivo ha affermato che almeno altri 630 egiziani sono deceduti durante il pellegrinaggio, la maggior parte dei quali sono stati segnalati al complesso di emergenza nel quartiere Al-Muaisem della Mecca. A conferma del conteggio, un diplomatico egiziano ha affermato che la maggior parte dei morti sono stati sepolti in Arabia Saudita.

