L'ex consigliere di Trump è stato condannato per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di collaborare con la commissione che indagava sull'assalto al Campidoglio del 2021

L’ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon ha chiesto alla Corte Suprema di ritardare la condanna a quattro mesi di carcere, in attesa degli appelli che sta presentando per evitare di scontare la pena.

Bannon è stato condannato due anni fa per oltraggio al Congresso, per essersi rifiutato di collaborare con la commissione della Camera dei rappresentanti (ora dissolta), che indagava sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. L’appello urgente dell’ex capo stratega della Casa Bianca di Trump giunge dopo che i giudici federali avevano respinto la sua richiesta di rinviare l’ingresso in carcere, fissato per l’1 luglio.

