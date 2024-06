L'ex consigliere di Trump deve scontare la sua condanna a quattro mesi per non aver adempiuto a un mandato di comparizione

Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, dovrà presentarsi in prigione entro il 1 luglio per scontare la sua condanna a quattro mesi per non aver adempiuto a un mandato di comparizione della commissione della Camera che ha indagato sull’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti. Il giudice distrettuale americano Carl Nichols ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri di far iniziare a scontare la pena detentiva dopo che un collegio di tre giudici di una corte d’appello federale il mese scorso aveva confermato il suo oltraggio al Congresso. Nichols ha anche chiarito nella sua sentenza che Bannon potrebbe chiedere la sospensione del suo ordine di arresto, il che potrebbe ritardare la data della sua consegna. L’avvocato di Bannon al processo ha sostenuto che le accuse erano motivate politicamente.

