A Teheran l’ennesimo arresto della polizia morale nei confronti di una donna, ritenuta responsabile di aver indossato l’hijab in modo improprio. Un video mostra alcune donne e dei poliziotti, spingere la vittima con violenza sul furgone. Il filmato è stato diffuso da Masih Alinejad, giornalista e attivista politica. Nel post, pubblicato su X, scrive: “Oggi a Teheran, mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle elezioni iraniane, si sta svolgendo una storia più nera. Questa donna è stata violentemente arrestata dalla polizia morale per un hijab “improprio”. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo regime di apartheid di genere”. Nella Repubblica islamica si voterà il 28 giugno prossimo per eleggere il nuovo Presidente dopo la morte di Ebrahim Raisi.

