La polizia indaga: non ci sono arresti

Sette persone sono rimaste ferite a Filadelfia in Pennsylvania. Le persone coinvolte, tra i 16 e i 47 anni, sono tutte in condizioni stabili, fa sapere la polizia che indaga sull’accaduto e che per il momento non ha effettuato arresti.

