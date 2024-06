Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento

Almeno due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite dopo che due treni si sono scontrati frontalmente nella periferia di Santiago, in Cile. Al momento dell’incidente, il treno passeggeri stava conducendo dei test per migliorare la sua velocità tra le tratte. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata