Collisione ad alta velocità nella Valle di Tempe. Vagoni distrutti e in fiamme, passeggeri scaraventati fuori attraverso i finestrini. Due funzionari delle ferrovie interrogati dalla polizia

È di 36 morti in Grecia il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nella zona di Evangelismos, vicino Tempi, dove un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone si è scontrato con un treno merci. Delle 85 persone rimaste ferite, 66 sono ricoverate in ospedale, sei di loro in terapia intensiva. Il bilancio è stato fornito dai vigili del fuoco. Il presidente del sindacato dei lavoratori delle ferrovie greche, Yannis Nitsas, ha riferito che nell’incidente sono morti 8 dipendenti delle ferrovie, tra cui i due macchinisti del treno merci e i due macchinisti del treno passeggeri.

La dinamica dell’incidente

Il treno passeggeri era diretto da Atene a Salonicco, verso nord, e secondo l’operatore ferroviario Hellenic Train a bordo viaggiavano circa 350 passeggeri. Si ritiene che molti dei morti siano stati trovati nell’area del ristorante vicino alla parte anteriore del treno passeggeri. Secondo fonti dell’ospedale della vicina città di Larissa, almeno 25 persone hanno riportato ferite gravi. Al momento le cause dell’incidente non sono note. Due funzionari delle ferrovie sono sotto interrogatorio da parte della polizia, ma non sono in stato di fermo. Dopo la collisione nei pressi di Tempe, piccola città vicino a una valle in cui si trovano importanti gallerie autostradali e ferroviarie, a circa 380 chilometri a nord di Atene, diversi vagoni sono deragliati e almeno tre sono andati in fiamme. I sopravvissuti hanno raccontato che diversi passeggeri sono stati scaraventati fuori attraverso i finestrini dei vagoni a causa dell’impatto, mentre altri hanno poi lottato per liberarsi dalle lamiere. “Il processo di evacuazione è in corso e si sta svolgendo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni”, ha dichiarato Vassilis Varthakoyiannis, portavoce dei vigili del fuoco greci. I soccorritori, indossando lampade frontali, hanno iniziato a lavorare in mezzo a un fumo denso, estraendo pezzi di lamiere dai vagoni per cercare le persone intrappolate, mentre altri perlustravano il campo con torce elettriche e controllavano sotto i rottami.

Le testimonianze

L’incidente è avvenuto martedì sera poco prima di mezzanotte nella Valle di Tempe, una gola che separa le regioni di Tessaglia e Macedonia. Il governatore regionale della Tessaglia, Costas Agorastos, ha dichiarato alla televisione greca Skai che i due treni si sono scontrati frontalmente ad alta velocità: “La carrozza uno e due non esistono più e la terza è deragliata”, ha detto. I passeggeri che hanno riportato ferite lievi o sono rimasti illesi sono stati trasportati in autobus a Salonicco, 130 chilometri a nord; la polizia ha preso i loro nomi all’arrivo, nel tentativo di rintracciare eventuali dispersi. Un adolescente sopravvissuto, che non ha fornito il suo nome, ha raccontato ai giornalisti che poco prima dell’incidente ha sentito una forte frenata e ha visto delle scintille e poi c’è stato un arresto improvviso: “La nostra carrozza non è deragliata, ma quelle davanti sì e sono state distrutte”, ha detto, visibilmente scosso, raccontando che la prima carrozza ha preso fuoco e che ha usato una borsa per rompere il finestrino della sua carrozza, la quarta, e fuggire. Le autorità hanno fatto sapere che l’esercito è stato contattato per fornire assistenza.

A bordo tanti studenti universitari

A bordo del treno passeggeri c’erano tanti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale. Lo riferiscono le autorità locali. “È una tragedia terribile e difficile da comprendere“, ha dichiarato la vice ministra greca della Sanità, Mina Gaga. “Mi dispiace molto per i genitori”, ha aggiunto.

Mitsotakis andrà sul posto

Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, si recherà a breve sul luogo dell’incidente. Secondo fonti governative citate dall’agenzia di stampa greca Amna, Mitsotakis è stato tutta la notte al Megaros Maximos, la residenza del primo ministro, ed è stato informato sugli sviluppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata