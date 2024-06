E' successo nel parco divertimenti Oaks Park di Portland: nessuno è rimasto ferito

Paura per 28 persone rimaste bloccate a testa in giù per circa mezz’ora su una giostra in un parco divertimenti dell’Oregon, negli Stati Uniti. E’ successo venerdì 14 giugno e il momento è stato ripreso in un video da uno dei turisti presenti. I vigili del fuoco di Portland hanno fatto sapere di aver lavorato con i tecnici dell’Oaks Park per abbassare manualmente la struttura che si era bloccata a diversi i metri di altezza. Tutti i visitatori che erano a bordo sono stati tratti in salvo e nessuno è rimasto ferito: solo uno di loro è stato portato in ospedale per una valutazione precauzionale. La giostra, chiamata AtmosFEAR e inaugurata nel 2021, funziona come un pendolo, e fa oscillare i passeggeri a bordo: il parco divertimenti ha fatto sapere che al momento resterà chiusa.

