La prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della malattia

Kate Middleton esce in carrozza da Buckingham Palace con i figli, George, 10 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, in occasione della parata Trooping The Colour. E’ il primo impegno pubblico per la principessa del Galles dopo la diagnosi di cancro. I sudditi l’attendevano dal 25 dicembre 2023, data dell’ultimo evento a cui ha partecipato. La moglie del principe William ha annunciato venerdì la sua partecipazione alla cerimonia, dedicata al compleanno di Re Carlo III, spiegando di aver fatto progressi con le cure. La principessa 42enne assisterà alla cerimonia, assieme alla famiglia reale, da un edificio che si affaccia su Horse Guards Parade, una piazza d’armi cerimoniale nel centro di Londra.

