La leader dell'estrema destra francese dopo che Macron ha annunciato la convocazione di nuove consultazioni

“È una vera emozione vedere questa grande forza popolare sollevarsi in tutto il Paese”, “il presidente (Emmanuel Macron ndr.), rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale. Non posso che accogliere con favore questa decisione”, “siamo pronti a esercitare il potere se i francesi avranno fiducia in noi”. Così Marine Le Pen, leader dell’estrema destra francese, prendendo la parola dopo che Emmanuel Macron ha annunciato la convocazione di elezioni legislative in Francia a seguito dei risultati delle elezioni europee. Nel voto di oggi il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, con capolista Jordan Bardella, si è attestato al primo posto, ottenendo circa il doppio dei voti rispetto alla formazione di Macron.

