I manifestanti chiedono il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Un gruppo di manifestanti pro Palestina ha organizzato una marcia a Washington D.C., negli Stati Uniti, per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La protesta ha avuto luogo sul prato della Casa Bianca, mentre il presidente Joe Biden e la first lady Jill Biden sono in viaggio all’estero, in Francia.

