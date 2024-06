Irruzione nella stazione di Porta Nuova, interrotto il traffico ferroviario

Un gruppo di manifestanti che prendeva parte al corteo pro Palestina organizzato a Torino ha deviato dal percorso della manifestazione e ha fatto irruzione alla stazione Porta Nuova, occupando i binari. I manifestanti hanno esibito bandiere della Palestina, diversi striscioni con su scritto “Stop al genocidio” e scandidto gli slogan “”Palestina libera” e “Siamo tutti antisionisti”.

La circolazione è sospesa a Torino Porta Nuova per la presenza di manifestanti nei pressi della linea “che impediscono il regolare traffico ferroviario”. Lo riporta il portale di Fs, precisando che è in corso l’intervento delle forze dell’ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, viene comunicato, possono registrare ritardi.

Alcuni manifestanti che prendevano parte al corteo pro Palestina di Torino hanno imbrattato con vernice la sede di Intesa Sanpaolo in via San Francesco d’Assisi. Sulla facciata si leggono le scritte ‘Assassini’, ‘Intesa complice’, ‘Free Palestine’. Sono stati anche accesi alcuni fumogeni.

