La ragazza israeliana soccorsa da Idf è in buone condizioni: fu rapita al Nova Music Festival

Noa Argamani, l’israeliana ostaggio di Hamas liberata sabato in un blitz dell’idf a Nuseirat, nel centro di Gaza, riabbraccia il padre mentre è in viaggio verso l’ospedale di Tel Hashomer, in Israele. La 26enne è in buone condizioni. Era stata rapita da Hamas il 7 ottobre al Nova Music Festival e la sua immagine mentre veniva portata via dai terroristi su una moto aveva fatto il giro del mondo. Anche gli altre tre ostaggi liberati dall’esercito israeliano, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir erano stati catturati al rave nel Negev.

