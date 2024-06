L'edificio dell'UNRWA si trova nel campo profughi di Nuseirat

Almeno 32 persone sono state uccise e decine ferite in un attacco israeliano contro una scuola che ospita sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Tra le vittime, secondo i funzionari sanitari locali, ci sarebbero cinque bambini.

L’esercito israeliano ha confermato che i suoi aerei da combattimento hanno preso di mira una scuola dell’Agenzia dell’Onu per il soccorso dei profughi palestinesi nella zona, sostenendo che l’edificio veniva utilizzato dai miliziani di Hamas come copertura per le loro operazioni. Tel Aviv, tuttavia, non ha ancora fornito prove a sostegno di questa affermazione. Le scuole dell’UNRWA in tutta Gaza funzionano come rifugi dall’inizio della guerra, che ha sfollato la maggior parte della popolazione del territorio, pari a 2,3 milioni di palestinesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata