La struttura, nel campo profughi di Nuseirat, ospitava degli sfollati

IN AGGIORNAMENTO – Crescono le tensioni al confine nord di Israele dove sono aumentati gli scontri tra l’Idf e le milizie di Hezbollah. Il premier Benjamin Netanyahu ha avvertito che lo Stato ebraico è “preparato a un’azione estremamente potente“. “Chiunque pensi di poterci fare del male e che noi ce ne staremo con le mani in mano ha commesso un grave errore”, ha minacciato. Nel frattempo l’offensiva prosegue anche a Gaza: almeno 32 persone sono state uccise durante un attacco israeliano che ha preso di mira una scuola dell‘Unrwa a Nuseirat, che ospita civili sfollati.

08:13 Idf: “Eliminati terroristi Hamas in raid su scuola Unrwa”

“Diversi terroristi di Hamas e della Jihad islamica che si erano introdotti all’interno di una scuola dell’Unrwa sono stati eliminati”. È quanto fanno sapere le Forze di difesa israeliane (Idf) in un post sui social. “I jet da combattimento hanno condotto un attacco preciso contro un complesso di Hamas nascosto all’interno della scuola nell’area di Nuseirat”, si legge nel post pubblicato sul social X, “questi terroristi appartenevano alle Forze Nukhba e hanno partecipato al massacro del 7 ottobre”. “Prima dell’attacco, sono state adottate diverse misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili non coinvolti durante l’attacco, tra cui la sorveglianza aerea e ulteriori informazioni di intelligence”, precisa l’Idf.

06:52 Almeno 32 morti in attacco israeliano a scuola Unrwa

Almeno 32 persone sono state uccise e decine ferite in un attacco israeliano contro una scuola che ospita sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. L’esercito dello Stato ebraico ha confermato che i suoi aerei da combattimento hanno preso di mira una scuola dell’Unrwa nella zona. Lo riporta il sito di Al Jazeera.

