Oltre 2mila morti nel disastro avvenuto nella provincia di Enga

Il premier della Papua Nuova Guinea James Marape ha visitato le zone della provincia di Enga, devastata da una frana, che ha provocato oltre 2mila morti. Il primo ministro ha assicurato alla popolazione che i lavori di soccorso sono stati accelerati e che sono in corso rilievi geotermici per mettere in sicurezza il territorio ed evitare che il fenomeno si ripeta.

