E' successo nel villaggio di Yambali: sepolte più di 150 case

L’agenzia Onu per l’immigrazione ha fatto sapere che è di oltre 670 vittime il bilancio della frana avvenuta in Papua Nuova Guinea venerdì 24 maggio, nel villaggio di Yambali. Serhan Aktoprak, capo della missione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni nella nazione insulare del Pacifico meridionale, ha dichiarato che più di 150 case sono state sepolte. Intanto sopravvissuti, soccorritori e abitanti stanno cercando i propri cari sommersi da massi e fango: al momento sono riusciti a recuperare solo cinque corpi.

