La hit del dj italiano Gigi D'Agostino è spesso usata, in forma rivisitata, dagli estremisti di destra

Dopo che la hit ‘L’Amour Toujours’ del dj italiano Gigi D’Agostino è stata adattata per cantare cori razzisti durante una festa in un popolare locale a Sylt, l’isola dei ‘ricchi e famosi’ tedeschi, ora la canzone potrebbe essere vietata durante la famosa Oktoberfest di Monaco di Baviera.

“L’Oktoberfest è amica degli stranieri, internazionale e cosmopolita. Monaco non vuole che questa immagine, costruita per decenni, venga rovinata da una sbagliata interpretazione de ‘L’Amour Toujors’, ha detto il direttore dell’evento bavarese, Clemens Baumgärtner, alla Bayerish Rundfunk. Per questo motivo, è stata emanata un’esplicita indicazione ai gestori dei locali che operano durante la festa.

“La canzone non verrà suonata, né nel tendone né altrove”, ha dichiarato Baumgärtner, facendo riferimento alle ‘condizioni operative’ previste dal regolamento dell’evento. Inoltre, ha sottolineato ancora Baumgärtner, i commenti razzisti non sono tollerati all’Oktoberfest. L’episodio di Sylt non è stato l’unico in Germania in cui ‘L’Amour Toujors’ è stata adattata per intonare lo slogan xenofobo “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!” (“La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri!”). Il coro è spesso usato da estremisti di destra, ed è stato ascoltato anche ad alcune feste in Bassa Sassonia e durante una festa studentesca in un collegio esclusivo dello Schleswig-Holstein.

