I colpi sarebbero stati esplosi da una moto. La piccola stava cenando con i genitori

Una bambina di nove anni sta “lottando per la vita” dopo essere stata vittima sparatoria in cui sono rimasti feriti anche tre adulti a Hackney, a est di Londra. La bambina stava cenando con la sua famiglia in un ristorante nella zona di Dalston, quando degli spari sono stati esplosi dall’esterno intorno alle 21:20 di ieri sera, come ha detto il capo James Conway della polizia metropolitana. Anche tre uomini, di 26, 37 e 42 anni, seduti fuori dal ristorante sono rimasti feriti.

I colpi sarebbero stati esplosi da una moto di passaggio che poi è stata rintracciata ed è risultata rubata. La polizia, che ha avviato un’indagine, ha sottolineato che non ritiene che la ragazza e gli uomini feriti si conoscessero. I tre sono ricoverati in ospedale e le loro condizioni sono stabili. Le forze dell’ordine hanno rivolto un appello per ottenere informazioni.

