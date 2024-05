La frase è diventata virale sui social ed è stata utilizzata da molte celebrità

“All Eyes on Rafah“, è questo lo slogan che campeggia sugli striscioni delle proteste universitarie e che è diventato virale sui social. Una frase semplice e immediata che invita a tenere alta l’attenzione su quello che sta accadendo nella città a sud della Striscia di Gaza.

“All Eyes on Rafah”, lo slogan usato anche dalle celebrità

Dagli striscioni delle proteste universitarie, la frase “All Eyes on Rafah” è iniziata a circolare sempre di più anche in rete, con moltissime celebrità che hanno deciso di partecipare all’iniziativa postando lo slogan sui propri canali, come l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram. Anche Richard Peeperkorn, diretto dell’Oms nei territori palestinesi, ha usato la frase per sensibilizzare l’opinione pubblica a non perdere di vista la drammatica situazione in cui si trovano i civili a Rafah, recentemente colpita da un bombardamento israeliano su una tendopoli, costato la vita a più di 40 civili palestinesi.

