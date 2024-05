Si tratta della prima visita ufficiale di un capo dell'Eliseo nel Paese da 24 anni

Continua la visita di Emmanuel Macron in Germania. Il presidente francese, arrivato domenica per la prima visita ufficiale di Stato in Germania di un capo dell’Eliseo in 24 anni, lunedì è arrivato a Dresda. Macron e la moglie Brigitte sono stati accolti dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke Buedenbender, oltre che dal primo ministro del Land della Sassonia Michael Kretschmer con la consorte Annett Hoffmann. Il gruppo si è poi recato in un ristorante della città per un pranzo informale all’aperto.

