Folla in piazza contro Netanyahu e per chiedere il rilascio degli ostaggi

Nuova manifestazione contro il governo di Israele sabato sera a Tel Aviv. La polizia ha usato i cannoni ad acqua per disperdere la folla. I manifestanti hanno protestato contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e hanno chiesto il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Molti israeliani contestano Netanyahu per come ha gestito la guerra contro Hamas dopo l’attacco mortale del 7 ottobre che ha ucciso circa 1.200 persone e dove 250 sono state prese in ostaggio.

