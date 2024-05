Nella tragedia di giovedì sera quattro persone hanno perso la vita

Omaggi floreali sono stati deposti dagli abitanti dell’isola di Maiorca in Spagna davanti al luogo dove, nella tarda serata di giovedì, è crollato un edificio che ospitava un bar e un ristorante causando la morte di quattro persone: due donne tedesche di 20 e 30 anni, una donna spagnola di 33 e un uomo senegalese di 44 anni. Sono invece sedici le persone ferite, di cui cinque sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo il sindaco di Maiorca, Jaime Martinez, e i vigili del fuoco locali, il crollo dell’edificio potrebbe essere stato causato dall’eccessivo peso sulla terrazza.

