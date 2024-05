La consultazione metterà alla prova il dominio politico di Narendra Modi

Milioni di persone stanno votando nel penultimo turno delle elezioni nazionali in India. Sin dalle prime ore della giornata molte persone si sono messe in coda per evitare il caldo torrido. A Nuova Delhi sono stati registrati 43 gradi. Le autorità elettorali hanno detto che stanno adottando misure per garantire il comfort degli elettori, come l’installazione di ventilatori e tende e la fornitura di acqua potabile. Le votazioni di sabato in 58 circoscrizioni, tra cui sette a Nuova Delhi, completeranno lo scrutinio dell’89,5% dei 543 seggi della Camera bassa del Parlamento. Le votazioni per i restanti 57 seggi, previste per il 1° giugno, concluderanno le sei settimane di elezioni. I voti saranno poi scrutinati dal 4 giugno. Questa elezione è considerata una delle più importanti nella storia dell’India e metterà alla prova il dominio politico dell’attuale primo ministro Narendra Modi. Se Modi vincerà, sarà solo il secondo leader indiano a mantenere il potere per un terzo mandato, dopo Jawaharlal Nehru, il primo primo ministro del Paese.

