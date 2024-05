Il legislatore del partito conservatore Craig Mackinlay è rimasto mutilato a causa delle sepsi

Standing ovation della Camera dei Comuni del Regno Unito per Craig Mackinlay. Il legislatore del partito conservatore è tornato al lavoro in Parlamento sei mesi dopo che la sepsi (una risposta infiammatoria eccessiva dell’organismo che danneggia tessuti e organi) lo aveva mandato in coma e costretto all’amputazione di mani e piedi.

Quando Mackinlay è entrato nella Camera dei Comuni, i legislatori del governo e dell’opposizione si sono alzati in piedi in un’ovazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata