Cerimonia ufficiale a Pyongyang: presto in tutte le case il volto del leader

Per la prima volta il ritratto del leader Kim Jong Un è stato elevato a quello dei suoi predecessori alla guida della Corea del Nord, suo padre Kim Jong Il e suo nonno Kim il Sung. E’ quanto emerge dalle fotografie diffuse oggi dai media ufficiali del Paese, che ritraggono Kim mentre si rivolge ai funzionari di una classe della nuova Scuola di formazione dei quadri centrali del Partito del lavoro a Pyongyang. I leader nordcoreani, a cui in patria è attribuita natura semidivina, sono effigiati obbligatoriamente in tutti gli edifici pubblici e le abitazioni private del Paese. La dinastia Kim guida il regime totalitario della Corea del Nord fin dall’indipendenza del Paese nel 1948, e al primo leader Kim Il Sung è stata conferita la carica di “presidente eterno”. Equiparando il suo ritratto a quelli del padre e del nonno, Kim Jong Un intende rafforzare il suo culto della personalità e ribadire la sua leadership in un momento di difficoltà economica e di tensione internazionale con gli Stati Uniti a causa dello sviluppo del programma nucleare nordcoreano.

