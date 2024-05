Il fatto sarebbe avvenuto ieri ma le denunce dei residenti sono state ritardate dall'inefficienza delle reti di comunicazione della zona

Un gruppo di uomini armati ha attaccato il villaggio nigeriano di Zurak, nell’area di Wase dello Stato di Plauteu, uccidendo oltre 40 persone. Lo scrive il Daily Post Nigeria. Il fatto sarebbe avvenuto ieri ma le denunce dei residenti sono state ritardate dall’inefficienza delle reti di comunicazione della zona.

L’assalto, hanno spiegato dei testimoni, sarebbe avvenuto mentre le persone svolgevano le loro normali attività quotidiane. Secondo quanto riferito da un giovane gli uomini armati sarebbero arrivati a bordo di motociclette e avrebbero cominciato a sparare in modo indiscriminato. “Più di 40 persone sono state uccise mentre molte sono rimaste ferite. I residenti del villaggio sono fuggiti nelle comunità vicine per cercare riparo. Fino a ieri il personale di sicurezza non era ancora arrivato nella comunità. È stato mortale”, ha raccontato il giovane.

