Causata da una tempesta solare insolitamente forte

Una tempesta solare insolitamente forte ha causato un’imponente aurora boreale visibile in moltissime parti del pianeta. In Germania, come in molte altre parti del mondo, l’aurora ha colorato di rosa i cieli, abbagliando lo skyline di diverse città, tra cui Brocken, Eisenberg e Guelpen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata