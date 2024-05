Oggi legale famiglia incontra prcuratore capo di Roma. Tajani: "Seguiamo la vicenda con massima attenzione"

Ieri è stata concessa dal giudice a Matteo Falcinelli l’estensione dell’attuale permesso di viaggiare con possibilità per lui di rimanere in Italia fino al 30 Giugno 2024. Èquanto dice a LaPresse la mamma del giovane arrestato in maniera violenta a Miami. “Stiamo aspettando l’emissione del documento ufficiale, sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di Matteo. Pensiamo quindi di riuscire a rientrare in Italia verso la fine della settimana prossima”, spiega la mamma.

Oggi legale famiglia incontra prcuratore capo di Roma

È previsto per oggi mattina alle 12, in procura a Roma, un incontro tra l’avvocato della famiglia di Matteo Falcinelli e il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Il motivo dell’incontro è fare il punto sul ragazzo arrestato a Miami, vittima di pestaggi da parte della polizia. I fatti delle violenze risalgono a febbraio scorso e sono stati ripresi in un video, dalla bodycam di un poliziotto. Non si esclude che la procura di Roma, dopo l’incontro di domani con l’avvocato Francesco Maresca, apra un fascicolo d’indagine.

Tajani: “Seguiamo vicenda con massima attenzione”

“Non appena ho visto le immagini dell’arresto di Matteo Falcinelli, ho chiamato sua madre per offrirle la mia più calorosa solidarietà e quella del Governo italiano. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione. Anche grazie alla nuova Unità della Farnesina per la tutela degli italiani all’estero, creata il 1° gennaio scorso”. Lo ha affermato il mimistro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo al Question Time al Senato ad un’interrogazione sul caso.

“Nei costanti contatti con la famiglia, il Consolato ha anche fornito nomi e recapiti di altri legali specializzati che potessero tutelare e assistere il connazionale nel prosieguo della vicenda giudiziaria”, ha detto ancora Tajani. “Come avete letto sulla stampa, la famiglia ha molto apprezzato l’attenzione del Governo. E ha ringraziato il Consolato per l’assistenza fornita sin dall’inizio”.

