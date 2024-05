Almeno tre le vittime, abbattute case, alberi e linee elettriche

Forti tempeste e tornado si sono abbattuti nel Tennessee e nella Carolina del Nord. Almeno tre le vittime. Abbattute case, alberi e linee elettriche. Un video di una coppia in auto cattura il momento spaventoso in cui il tornado passa in un’area vicino a Columbia, nella contea di Maury, nello Stato del Tennessee.

